CIA, İsrail'in istihbaratına güvenmemiş

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Amerikalı istihbarat yetkililerinin Başkan Donald Trump 'ın Türkiye 'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrılmasına yol açan olağanüstü bir manevraya neden olan İsrail istihbarat raporuna güvenmediğini yazdı.

Gazetede perşembe günü yayınlanan haberde CIA yetkililerinin “İran'ın Başkan Donald Trump'a yönelik suikast tehdidine şüpheyle yaklaştığı" belirtildi.

Habere göre, CIA yetkililerden biri, suikast tehdidinin İsrail hükümeti tarafından CIA'ye iletildiğini, ancak analistlerin istihbaratı ikna edici bulmadığını ve bu şüpheciliği Trump yönetimi yetkililerine ilettiğini belirtti.

Başka bir yetkili ise Trump'ın hayatına yönelik tehdit raporlarını "ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve düşük güvenilirlikte" olarak nitelendirdi.

Bazı çevrelerde başkanın yakın bir tehdit altında olduğuna dair şüpheler, Beyaz Saray'ın geçen ay, ilk olarak Washington Post tarafından bildirilen, Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara 'daki NATO zirvesinden ayrılırken nerede olduğunu gizleme kararına yeni bir boyut katıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada da ABD'nin aldığı istihbarat ve ABD yetkilileri tarafından nasıl değerlendirildiği hakkındaki soruları doğrudan yanıtlamadı.

“Başkanın da söylediği gibi, İran da dahil olmak üzere hayatına yönelik sayısız tehditle karşı karşıya kaldı ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlem alınıyor,” diyen bir ABD yetkilisi, bu rapordaki diğerleri gibi konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla bir açıklama yaptı. "ABD Gizli Servisi'nin temel görevi Başkan'ı korumaktır ve bunu başardılar.”

ABD Başkanı ve yakın çevresi, ABD Gizli Servisi tarafından korunuyor ve CIA'in görüşü ne yönde olursa olsun başkanın yapacağı her seyahatle alakalı son sözü bu servis söylüyor.