CIA karargahı önünde silah sesleri: Polis ekipleri sevk edildi

ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Langley şehrindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) karargahı önünde silah sesleri duyuldu.

ABD basınına yansıyan iddialara göre, silahlı bir şüpheliye müdahale edildi ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Konuya ilişkin CIA tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Basına konuşan bir emniyet yetkilisi, olayda herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığını söyledi.

Fairfaw County polisi ise, CIA karargahında bir 'olaya' destek verdiklerini doğruladı, ancak olayın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.