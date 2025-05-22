CIA merkezi dışında silah sesleri: "Güvenlik güçleri bir kişiyi vurdu"

ABD’de Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) merkez binası dışında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğu iddia edildi.



ABD’nin NBC News haber kanalına konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, bugün yerel saatle sabah saatlerinde yaşanan olayda bir kişinin vurulduğunu söyledi.

Buna göre, bölgede sabah erken saatlerde silah sesleri duyuldu. CIA’den yapılan açıklamada, söz konusu durum “güvenlik olayı” sözleriyle tarif edildi. CIA, resmi X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da binanın ana kapısının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını belirtti ve kurum çalışanlarından bugün alternatif rotaları kullanmalarını istedi.



“OLAYDA ÖLEN OLMADI, ŞÜPHELİ KADIN”



NBC News, olaya ilişkin haberinde, yaşanan olayda ölen olmadığını bildirdi. Kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, olaya karışan şüphelinin bir kadın olduğunu söylerken, olayla ilgili başka detay paylaşılmadı. CIA Sözcüsü de kurum çalışanlarından alternatif rotaları kullanmalarının istendiğini belirtti.



Fairfax County polisi, devriye görevlilerinin olayın ardından, yerel saatle 04.00 sıralarında trafiğin kontrolü konusunda CIA polisine yardım etmek için müdahalede bulunduğunu bildirdi. Polis, açıklamasında Fairfax memurlarının trafik desteği konusunda yardım etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.



CIA: BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



NBC News kanalına konuşan bir kaynak, güvenlik güçlerinin bugün erken saatlerde Virginia, Langley’deki CIA merkezi dışında bir kişiyi vurduğunu söyledi.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, CIA sözcüsü, kolluk kuvvetlerinin kurumun dışındaki bir güvenlik olayına müdahale ettiğini, kurum kapılarının dışında yaşanan ve bir kişinin karıştığı olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Öte yandan, sözcü, bu kişinin vurulup vurulmadığını söylemeyi reddetti.