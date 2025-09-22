CIA şefi ile Şara arasında esprili diyalog

Suriye lideri Ahmed Şara, New York’taki Concordia Zirvesi’nde eski CIA Direktörü ve Irak’taki ABD Ordusu komutanı David Petraeus ile bir araya geldi. Zirvede, yıllar önce karşı karşıya gelmiş iki isim Suriye’nin geleceği ve ABD ile ilişkiler üzerine görüştü.



Görüşmede, Petraeus ile Şara arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.

“ESKİDEN FARKLI TARAFLARDAYDIK”

Suriye lideri Şara, Petraeus’un “20 yıl önce Irak’taki güçlere komuta ettiğim dönemde farklı taraflardaydık… O dönemlerde ABD güçleri tarafından 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye’nin lideri olarak bulunuyorsunuz. Bize, El Kaide içinde bulunduğunuz o dönemi nasıl geride bırakıp bugün olduğunuz noktaya geldiğinizi anlatır mısınız?” sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:



“Bir zamanlar çatışma içindeydik ve şimdi diyaloğa geçiyoruz. Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız, bugünü de geçmişin kurallarıyla değerlendiremeyiz."

“AMERİKA İLE ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR”

Şara ayrıca, zirvede Suriye’nin ABD ile iş birliği yapmak istediğini belirterek, “Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor. Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız. Ancak yaptırımlar sadece halkın acısını artırır. Suriye halkı, yaptırımlarla ikinci kez öldürülmemeli” ifadelerini kullandı.



Petraeus’un sınırlı güçle Beşar Esad rejimini nasıl devirdiğini sorması üzerine Şara, “Doğru zamanı, doğru yeri seçmek önemliydi. Hızlı ve ani saldırılar gerçekleştirdik. Küçük, disiplinli güç, büyük ve disiplinsiz gücü yener” cevabını verdi.