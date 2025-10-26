CIA, Soğuk Savaş'ta Churchill'i propaganda için kullanmak istemiş

The Telegraph gazetesinin ulaştığı yeni belgeler, CIA destekli Radio Liberty adlı yayın kuruluşunun 1958’de Karl Marx’ın ölümünün 75. yılı için özel bir yayın dizisi hazırladığını gösteriyor. İstasyonun amacı, Sovyet halkında Moskova merkezli Komünist ideolojiyi zayıflatmaktı.



CIA tarafından finanse edilen ve Washington’dan yönetilen Radio Liberty, o dönemde Sovyetler’de etkisini artıran “revizyonist” akımları Batı yanlısı bir propaganda aracı olarak değerlendirdi.



Bu kapsamda, Churchill’in yanı sıra dönemin önemli İngiliz siyasetçileri Clement Attlee, Aneurin Bevan ve Hugh Gaitskell gibi isimlerin de programa davet edilmesi planlandı. Ancak Churchill’in daveti kabul ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.



Belgelerde, programların 14 Mart - 5 Mayıs 1958 tarihleri arasında yayımlanmasının planlandığı ve amaçlarının şu şekilde sıralandığı görülüyor:



Sovyetler dışında Marksizmin durağan ve dogmatik bir ideoloji olmadığını göstermek, Marksizmin temel varsayımlarını ve tarihsel yöntemini sorgulatarak bu ideolojiye duyulan güveni sarsmak, komünist fikirlerin ve Sovyet devlet modelinin geleceğe ait olmadığı mesajını vermek.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE DAVETLERİ REDDETMİŞTİ

Churchill, o dönemde 83 yaşındaydı ve sağlık sorunları nedeniyle ABD’den gelen davetleri reddetmişti. CIA Direktörü Allen Dulles ve ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles ile yakın ilişkileri bulunmasına rağmen, bu propaganda projesine katıldığına dair bir kayıt bulunmuyor.



Nottingham Üniversitesi’nden istihbarat tarihçisi Prof. Rory Cormac, CIA’in bu girişimini Soğuk Savaş stratejisinin tipik bir örneği olarak nitelendirdi:

“ABD, Sovyet halkına güvenilir seslerle ulaşmak istiyordu. Amaç, sorgulama duygusunu körükleyerek rejimin otoritesini aşındırmaktı.”



CIA’nin desteğiyle 1951-1972 arasında yayın yapan Radio Liberty daha sonra Radio Free Europe ile birleşti ve halen ABD hükümeti tarafından finanse edilerek yayınlarını sürdürüyor.