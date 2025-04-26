CIA yetkilisinin oğlu Rusya için savaşırken öldü

Üst düzey bir CIA yetkilisinin oğlu olduğu belirlenen Amerikalı bir adam, 2024 yılında Rus ordusuyla sözleşmeli olarak savaşırken Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü.



Ailesi tarafından yayımlanan bir ölüm ilanına göre, 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss, 4 Nisan 2024'te yaşamını yitirdi.



Genç adam, Şubat 2024'te CIA'de Dijital İnovasyon Müdür Yardımcısı olarak atanan Juliane Gallina'nın oğluydu.

RUSYA İÇİN SAVAŞAN YABANCILARDAN BİRİ



ABD'nin üst düzey bir casusunun oğlunun, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgali için savaşırken ölmesi, dünya basınında büyük ses getirdi.



Gloss, ölümünden öne kullandığı sosyal medya hesaplarında her ikisi de askerlik yapmış anne ve babanın çocuğu olarak kendisini "çok kutuplu dünyanın destekçisi" olarak tanımlıyordu.



Araştırmacı web sitesi iStories'e göre Gloss, Şubat 2022'den bu yana Rus ordusuyla sözleşme imzalayan bin 500'den fazla yabancıdan biri. Kaynaklar, Gloss'un Aralık 2023'te ön cephe çatışmalarına katılan "saldırı birliklerine" konuşlandırıldığını aktardı.

TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ



Ailesi, ölüm ilanında Ukrayna sacaşından bahsetmeyerek, "Asil yüreği ve savaşçı ruhuyla Michael, 4 Nisan 2024'te Doğu Avrupa'da trajik bir şekilde öldürüldüğünde kendi kahramanlık yolculuğunu yaratıyordu" ifadelerini kullandı.



The Guardian'ın haberine göre Gloss, 2023'te 56 binden fazla insanın ölümüne yol açan depremin ardından toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için Hatay'a geldi.

RUS KAMPLARINDA EĞİTİM GÖRDÜ



Fotoğraflar ve videolar, çoğunlukla Nepal sözleşmeli askerlerle birlikte eğitim aldığı bir Rus eğitim kampına gönderildiğini gösteriyordu. Askere alındıktan üç ay sonra, bir saldırı taburunun üyesi olarak Ukrayna'ya konuşlandırıldı.



Gloss'un nasıl öldüğü ise gizemini koruyor. Bir arkadaşı, ailesinin Rus hükümeti tarafından ölümünden haberdar edildiğini ancak kendilerine başka pek fazla bilgi verilmediğini söyledi. Arkadaş, "Ukrayna sınırları içinde öldüğü duyuruldu. Savaşa katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Başka ayrıntılı bilgi vermediler." ifadelerini kullandı.