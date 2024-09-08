CIA'dan Batılı liderlere: "Putin bir kabadayı, ondan korkmayın"

Amerikan dış istihbarat servisi CIA, Batı'ya "Moskova'dan korkmama" çağrısı yaptı.

CIA Başkanı Bill Burns, dün yaptığı açıklamada, İngiliz-Fransız Storm Shadow füzelerinin Rusya içinde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin tartışmaların ortasında, Batılı liderlerin Kremlin'in nükleer tırmanma tehditlerinden korkmamaları gerektiğini söyledi.

MI6 Başkanı ile birlikte Londra'yı ziyaret eden Burns, ABD'nin 2022 sonbaharında Rusya'nın bir önceki nükleer korkusunu savuşturduğunu ve Moskova'dan gelen tehditlerin her zaman harfi harfine alınmaması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.



Burns, şunları söyledi: “Putin bir kabadayı. Zaman zaman kılıç şakırdatmaya devam edecek. Bu kılıç şakırtılarının gözümüzü korkutmasına izin veremeyiz. Buna dikkat etmeliyiz. ABD Ukrayna'ya muazzam bir destek sağladı ve eminim ki başkan onları destekleyebileceğimiz başka yolları da değerlendirecektir.”



CIA direktörü ayrıca ABD'nin Gazze'de ateşkes için yeni “metinler ve yaratıcı formüller” içeren yeni öneriler üzerinde çok sıkı çalıştığını söyledi. Katar ve Mısır'dan arabulucuların yardımıyla tasarlanan yeni bir planın “önümüzdeki birkaç gün içinde” ortaya çıkacağını umduğunu sözlerine ekledi.



Ancak Burns, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir anlaşma yapmaya istekli olup olmadıklarının belirsiz olduğunu da kaydetti.