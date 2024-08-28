CIA'dan Kursk açıklaması: Rus güçleri zorlu bir mücadeleyle karşılacak

CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, bir ulusal güvenlik endüstrisi konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Rus eyaletinin yaklaşık 777 kilometrekaresini ele geçiren saldırısının öneminin görülmeye devam ettiğini söyledi.



Ukrayna güçleri 6 Ağustos'ta Rusya'nın batı sınırından Kursk bölgesine girerek sürpriz bir saldırı başlattı ve bu saldırı halen devam ediyor.



İstihbarat ve ulusal güvenlik zirvesinde konuşan Cohen, Kiev'in ele geçirdiği bölgeyi ilhak etme niyetinde olmadığını söylemesine rağmen, Ukrayna birliklerinin savunma hatları inşa ettiğini ve “bu bölgenin bir kısmını bir süre daha ellerinde tutma niyetinde” olduklarını söyledi.

"PUTİN'İN KARŞI SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNDEN EMİN OLABİLİRİZ"



Cohen, “Putin'in bu bölgeyi geri almak için bir karşı saldırı düzenleyeceğinden emin olabiliriz. Sanırım beklentimiz bunun Rusya için zorlu bir mücadele olacağı yönünde." dedi.

Cohen, Putin'in Rus topraklarının kaybı nedeniyle “kendi toplumundaki yankılarla uğraşmak zorunda kalacağını” söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırıda 100 yerleşim birimini ele geçirdiğini iddia ederken, Rus güçleri doğudaki Donetsk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya ile savaşın eninde sonunda diyalogla sona ereceğini, ancak Kiev'in güçlü bir konumda olması gerektiğini ve ABD Başkanı Joe Biden ile iki potansiyel halefine bir plan sunacağını söyledi.

Putin, herhangi bir anlaşmanın Ukrayna'nın “sahadaki gerçekleri” kabul etmesiyle başlaması gerektiğini, bunun da Rusya'ya Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'nın dört bölgesinin önemli bir bölümünü bırakacağını söyledi. Şu anda Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinin 1.200 km kareden (463 mil kare) fazlasını kontrol ettiğini söylüyor.