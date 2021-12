CIA'e yetim çocuklar üzerinde deney suçlaması

ABD'nin sınır ötesi topraklarda rol aldığı tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi.



Çocuklara yönelik psikolojik deneyleri deşifre eden, Danish Radio isimli yayın kuruluşununun "The Search for Myself" isimli belgeselinde yayınlananlara göre, ABD istihbarat teşkilatı CIA, 311 Danimarkalı çocuğun üzerinde deneyler yaptı.

1960'larda Kopenhag'da bir hastanenin bodrum katlarında gerçekleştirilen deneylerde yetim çocukların kullanıldığı belirlendi.

Çocukken deneylere katıldığını iddia eden Per Wennick, kendisine elektrotlar bağlı bir sandalyeye yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesleri dinlemeye zorlandığını iddia etti.



"KOMİK ŞEYLER OLACAK..."



Belgeselde çocukların deneyler için rızasının alınmadığı ve bodruma götürülürken “komik şeyler olacak” sözü verilerek kandırıldıklarına dikkat çekildi.



Araştırma sırasında veya sonrasında çocuklara deneylerin ne için olduğu söylenmezken, 1977'de Danimarkalı psikiyatrist Find Schulsinger tarafından çalışmayı detaylandıran bir tez yayınlandı.