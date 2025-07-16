Kennedy suikastında yalan düğümü: "CIA katili tanıyormuş"

ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA, suikastçı Lee Harvey Oswald’un ABD Başkanı John F. Kennedy’yi öldürmeden aylar önce ajansın radarında olduğunu ortaya koyan yeni belgeler yayımladı.



Bu, 1963’teki suikasttan bu yana ilk kez doğrulanan ve ajansın yıllardır "Oswald hakkında fazla bilgimiz yoktu" şeklindeki açıklamalarını çürüten bir gelişme.

GENİŞ BİR ÖRTBAS İHTİMALİ GÜNDEMDE



Belgeler, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne bağlı “Federal Sırlar Görev Gücü" tarafından bu ay başında ortaya çıkarılan 40 dökümanlık bir paketin içinde yer alıyordu. Açıklama, CIA’nın yıllardır savunduğu resmi anlatıyı sarsarken, daha geniş bir örtbas ihtimalini yeniden gündeme getirdi.



Belgelerde CIA görevlisi George Joannides'in, Kennedy'nin öldürülmesinden aylar önce ABD'nin Fidel Castro karşıtı anti-komünist Kübalı öğrenci gruplarına sızma çabalarına liderlik ettiği doğrulandı.



Joannides, Castro karşıtı propaganda yaymak ve Castro yanlısı grupları dağıtmak için gizli operasyon yürütmüştü.



Bu operasyon, genellikle DRE diye anılan Kübalı öğrenci grubunun finanse edilmesi ve yönetilmesini de içeriyordu.

KATİL ÜÇ AY ÖNCE KARŞILARINA ÇIKMIŞ



Grup üyelerinin, Kennedy suikastından üç ay önce, ABD'nin Castro yanlısı politikalarını alenen destekleyen Oswald'la tartıştığı bildiriliyor.



Yeni yayımlanan JFK belgesini inceleyen Temsilciler Meclisi komitesini yöneten Anna Paulina Luna, Washington Post’a gönderdiği bir e-postada, “Bu belgeler, kamuoyunun uzun süredir şüphelendiğini doğruluyor: CIA Amerikan halkına yalan söyledi ve bir örtbas söz konusuydu” dedi.



Yeni belgeler, Kennedy suikastıyla ilgili doğrudan yeni bir bilgi içermiyor ve Oswald’un tek başına mı hareket ettiği konusunu da aydınlatmıyor.

TRUMP'TAN AÇIK TALİMAT



Mart ayında, Trump yönetimi Kennedy suikastına dair binlerce gizli belgeyi yayımlamıştı. Trump, görevdeki üçüncü gününde, “John F. Kennedy suikastına dair tüm belgelerin tam ve eksiksiz şekilde yayımlanması” talimatını vermişti. Araştırmacılar yaklaşık 3 bin 500 belgenin ilk kez kamuoyuna sunulmasını bekliyordu.



Ancak uzmanlar, bunun umut verici bir başlangıç olduğunu söylese de, belgelerin üçte ikisinin ve yakın zamanda keşfedilen FBI dosyalarının hala yayımlanmadığını belirtti.