CIA'in gizlediği pilot anlattı: "Uçağım UFO'dan kıl payı kurtuldu"

Bir pilotun UFO ile yaşadığı ürpertici karşılaşma yeniden gündeme geldi.



1986 yılında, Japonya Havayolları'nın 1628 sefer sayılı uçuşunda Kaptan Kenju Terauchi ve mürettebatı, Alaska üzerinde uçaklarını takip eden iki gizemli ışık olduğunu bildirdi.



Hem uçak içi hem de yer radarı tarafından tespit edilen cisimler, kaybolmadan önce uçağı uzunca bir süre takip etti.



Terauchi, daha sonra Boeing'in devasa 747'lerinden çok daha büyük bir aracın aniden ortaya çıktığını aktardı.

UFO KARŞILAŞMASI YILLARCA GİZLENDİ



Kaptan Terauchi'nin ayrıntılı ifadesine, FAA röportajlarına, mürettebat çizimlerine ve Japan Airlines Flight 1628 mürettebatı ile hava trafik kontrolörleri arasındaki ses kayıtlarına rağmen, UFO karşılaşması onlarca yıldır gizleniyor.



Üst düzey bir yetkili, CIA'in olayı örtbas ettiği öne sürüldüğünde orada olduğunu iddia ederek, Terauchi'nin iddialarının "asla gerçekleşmediğini" ileri sürdü.



Tepkiler ise Terauchi'nin kariyerine mal oldu ve deneyimli pilot olayı kamuoyuyla paylaşmaısnın ardından görevden alındı.



GİZLİLİĞİ KALDIRILAN BELGELER ORTAYA ÇIKARDI



Son zamanlarda gizliliği kaldırılan belgeler, hem Japonya hem de ABD hükümetlerinin UFO hakkında sahip olduğu kanıtların kapsamını ortaya koydu. Bunlar arasında, dev UFO'nun göründüğü anı ayrıntılarıyla anlatan telsiz kayıtları da yer alıyor.



ABD ve Kanada hava sahasını savunmaktan sorumlu askeri komutanlık NORAD, o gece Terauchi'nin uçağının yakınlarında hiçbir askeri uçuş olmadığını doğruladı.



DENEYİMLİ BİR SAVAŞ PİLOTUYDU



10 bin saatten fazla deneyime sahip eski savaş pilotu, aniden ortadan kaybolmadan önce küçük UFO'lardan kaçmaya çalıştı. Terauchi, tam o sırada "dev bir uzay gemisi" olarak tanımladığı cisimi gördü.



Japan Airlines, basına konuştuğu için pilotun uçuşunu durdurdu ve onu masa başı bir işe atadı.



Ancak o dönem Amerikan sivil havacılığında görevli üst düzey bir yetkili, Japon pilotun anlattıklarına inandı ve CIA'in delilleri gizlediğini iddia etti.



SORUŞTURMA ANİDEN KAPATILDI



John Callahan, bu dikkat çekici davanın analizini denetlemekle görevlendirildi.

Ancak Callahan, Ocak 1987'de CIA, FBI ve Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı bir brifingde soruşturmanın aniden kapatıldığını iddia etti.