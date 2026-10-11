Cibuti açıklarında göçmen faciası: 15'i çocuk, en az 109 can kaybı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, içindeki 350 kişiyle Cibuti 'den Yemen 'e giden geminin 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece Cibuti açıklarında batması sonucu 15'i çocuk en az 109 göçmenin hayatını kaybettiği, 116'sının da kayıp olduğu kaydedildi.

Faciadan kurtulanların Uluslararası Göç Örgütü'ne verdiği bilgilere göre gemi Cibuti'nin Obock kasabası açıklarında alabora olarak battı.

IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu trajedi, Babülmendep Boğazı'nı geçerek önce Yemen'e, ardından da Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan, ekonomik fırsat arayışındaki göçmenlerin bu koridor boyunca karşılaştıkları tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." dedi. Coissac, IOM ekiplerinin acil yardım sağlamak amacıyla Cibutili yetkililerle birlikte sahada olduğunu söyledi.



SAĞ KURTULAN 80 KİŞİNİN TAMAMI ETİYOPYALI



IOM'dan yapılan açıklamada, cansız bedenleri bulunan 109 kişiden 52'sinin erkek, 42'sinin kadın ve 9'u kız, 6'sı erkek olmak üzere 15'inin de çocuk olduğu belirtildi. Faciadan sağ kurtulan 80 kişinin ise tamamının Etiyopya vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yemen'e uzanan deniz rotası üzerinde geçen yıl 900'den fazla göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu belirten IOM, bu yolculuğa teşebbüs edenlerin sayısında yüzde 18'lik bir artış olduğunu bildirdi.