Cibuti açıklarındaki gemi kazası. 139 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

Kazada 139 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza " olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibutili yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadesini kullandı.

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

IOM'den daha sonra yapılan açıklamada, alabora olan teknenin 9 Ekim gecesi Cibuti'den Yemen'e doğru 305 kişiyle yola çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



YEMEN ÜZERİNDEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Açıklamada, söz konusu kazanın Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin, Aden Körfezi veya Kızıldeniz’i geçerek Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalıştığı tehlikeli göç güzergahı olan Doğu Rotası'nda kaydedilen en ölümcül gemi kazalarından biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Kimse başka güvenli bir yol olmadığına inanmadıkça böyle bir tekneye binmez. Bu ölümleri normalmiş gibi ele almaya devam edemeyiz. Güvenli ve yasal yollar hayat kurtarır." yorumunda bulundu.

Pope, hükümetlere ve bağışçılara bir sonraki tekne batmadan önce harekete geçmelerini çağrısında da bulundu.

IOM daha önceki açıklamasında, kazada 109 kişinin hayatını kaybettiğini, 116'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu bildirmişti.