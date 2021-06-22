Cibuti'de 25 yaş üzerine aşı zorunluluğu

Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşı olma zorunluluğu getirdi.



Sağlık Bakanı Ahmed Roble, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının Covid-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı" dedi.



Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.



Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.

