Cibuti'de 25 yaş üzerine aşı zorunluluğu

Cibuti'de yayımlanan başkanlık kararnamesiyle 25 yaş üzerine Covid-19 aşısı zorunluluğu getirildi.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 00:28

Cibuti'de 25 yaş üzerine aşı zorunluluğu

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Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşı olma zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Ahmed Roble, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının Covid-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı" dedi.

Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.

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