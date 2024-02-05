Çiftçiler İtalya'da da traktörleriyle eylemde

Avrupa'yı saran çiftçi eylemleri, İtalya'da da sürüyor.



İtalya basınının aktardığına göre çiftçiler, traktörleriyle başkent sokaklarına doğru ilerlerliyor. Çiftçiler, burada bir geçit töreni düzenlemeyi planlıyor.



Torrimpietra'da gösteriler düzenleyen çiftçiler, küçük üreticilere göre giderek sürdürülemez hale gelen "yeni hükümet vergileri ve Avrupa Birliği'nın tarım politikalarını" protesto ediyor.



Bugün Portekizli çiftçiler de İspanya sınırında yol kapatma eylemi yaptı.



İlk olarak Fransa'da başlayan daha sonra Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Portekiz'e yayılan protestoların, bu hafta içinde İspanya'da da ses getirmeye başlaması bekleniyor.



