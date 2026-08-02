Çifte trajedi Macaristan'daki festivalin sonunu getirdi

Macaristan 'ın merkezinde düzenlenen bir müzik festivali , organizatörlerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Amerikalı bir adamın düşerek ölmesi ve yerli bir genç kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle planlanandan daha erken sona erecek.

Dünyanın en büyük psikedelik trans etkinliklerinden biri olarak tanımlanan ve normal şartlar altında bir hafta süren Ozora Festivali, her yıl on binlerce insanı kendine çekiyor.

Polisin yerel haber sitesi FEOL'e verdiği bilgiye göre, Cumartesi günü 45 yaşındaki Amerikalı bir adam ana sahneyi çevreleyen dekorlardan birinin üzerine tırmandı ve ardından yere düşerek hayatını kaybetti.

Yetkililer ve organizatörler, adamın muhtemelen intihar ettiğine inandıklarını bildirdiler.

FEOL aynı zamanda, o günün erken saatlerinde 39 yaşındaki Macar bir kadının yüksek ihtimalle aşırı sıcak hava koşullarından dolayı bir kalp krizi geçirdiğini ve hayata döndürme girişimlerine rağmen kurtulamadığını belirtti.

Organizasyon yetkilileri Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada, "Bu trajik olaylar ışığında, Pumpui sahnesindeki programlar da dahil olmak üzere tüm müzik programları bu gece yarısı sona erecektir" diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

Pazar günü festivalin son tam günüydü, ancak Pumpui sahnesindeki müzik performanslarının daha önce Pazartesi sabahının erken saatlerine kadar süreceği planlanmıştı.

Bu hafta sonu maksimum sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı Macaristan, Perşembe gününden bu yana en yüksek sıcaklık alarmı altında bulunuyor.