Çiftlikte laboratuvar kurdular! 109 milyon dolarlık uyuşturucu baskını

Güney Afrika polisi, ülkenin kuzeyindeki bir çiftlikte milyonlarca dolarlık uyuşturucu üretim laboratuvarı ortaya çıkardı. İkisi Meksikalı olmak üzere dört kişi tutuklandı. Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), şüpheli bir faaliyetin gerçekleştiğine dair bilgi aldıktan sonra Groblersdal kasabasındaki bir eve baskın düzenledi.

109,4 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Polis, mülkteki dört yapıyı aradıktan sonra, aseton ve kristal metamfetamin de dahil olmak üzere yasadışı uyuşturucu yapımında kullanılan büyük miktarda kimyasal madde ele geçirdi.



Ele geçirilen maddelerin tahmini değeri 2 milyar Güney Afrika randı yani yaklaşık 109,4 milyon dolar olarak belirlendi.



Polis teşkilatı, gözaltına alınan dört şüpheli arasında çiftlik sahibinin ve iki Meksika vatandaşının da bulunduğunu belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucunun Güney Afrika pazarına mı yoksa yurtdışına mı gönderileceği henüz bilinmiyor.