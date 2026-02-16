Çığ İsviçre'de treni raydan çıkardı

İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda düşen çığ treni raydan çıkardı. 80 kişiyi taşıyan yolcu treninin Goppenstein köyü yakınlarında birkaç vagonu düşen çığ nedeniyle raydan çıktı.

Yetkililer, yaralanmaların "muhtemel" olduğunu belirterek, ambulansların ve kurtarma helikopterlerinin olay yerine hızla intikal ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Ölü ya da yaralı bilgisi henüz bildirilmedi.