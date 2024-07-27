Çığır açan adım! ABD'de ilk kez kapaksız yapay kalp nakli yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez "kapaksız total yapay kalp nakli" yapıldı. Yeni cihaz, son evre kalp yetmezliği olan bir hastaya yerleştirilen ilk kapaksız yapay kalp oldu. Hasta bu cihazla 8 gün yaşatıldıktan sonra kalp nakli gerçekleştirildi. Kapaksız yapay kalp, yapay kalp nakillerinin geleceğinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Çığır açan adım! ABD'de ilk kez kapaksız yapay kalp nakli yapıldı

Dünyada ilk kez olan bir hastaya "kapaksız total yapay " yapıldı. Operasyon 9 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas Kalp Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Kullanılan cihazın içinde kalp kapakları bulunmuyor. Kalp kapakları olmadığı için de nakilden sonra bazı  sorunlarıyla karşılaşma oranı düşük.

ABD'de gerçekleştirilen nakil, uzmanlar tarafından kalp yetmezliğinde çığır açacak çok önemli bir gelişme olarak görülüyor.

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DIŞ DESTEK OLMADAN ÇALIŞIYOR

Cihaz "full implantable" olarak tanımlanıyor, yani insan vücuduna tamamen adapte olabiliyor. Dışarıdan herhangi bir çanta ve kabloya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Cihaz ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden geçici kullanım onayı aldı. Yani tam onay alana kadar kalp nakline giden süreçte "köprü-nakil" uygulaması olarak kullanılacak.

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8 GÜN YAPAY KALP İLE YAŞADI

Nakil gerçekleştirilen ilk hasta bu cihaz sayesinde 8 gün hayatta tutuldu ve ardından oldu.

Kullanılan cihaz çok küçük olduğu için çocuklar ve kadınlar dahil birçok insana takılabileceği öngörülüyor.

Kapaksız total yapay kalp nakli ABD'de 4 hastaya daha uygulanacak. ABD Ulusal Enstitüleri, yaklaşık 100 bin hastanın bu cihazdan faydalanabileceğini tahmin ediyor.

Dünyada yaklaşık 26 milyon kişide kalp yetersizliği var.

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