Çileklerin boyutu XL oldu: İklim değişikliği meyveleri vurdu

İngiltere'de yılın bu döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve kuru hava, ülkede yetiştirilen çileklerin boyutlarında artışa neden oldu.

Naftemporiki'de yer alan habere göre The Summer Berry Company'e ait çiftliğin operasyon müdürü Bartoz Pickonz, "Daha önce hiç bu kadar büyük çilek üreten bir ürün görmemiştik. Bazıları çok büyük ve erik, hatta kivi büyüklüğüne ulaşıyor. Bu bizim için çilek sezonuna mükemmel bir başlangıç oldu" dedi.

İngiltere Çilek Yetiştiricileri Federasyonu'na göre daha serin geceler, çilek bitkilerinin gün içinde kazandıkları enerjiyi daha fazla doğal şeker üretmeye harcamalarını sağlar. Daha büyük çileklerin daha tatlı olması gerekmese de son aylardaki sıcak günler ve serin gecelerin birleşimi meyveler için "mükemmel" oldu.

“1970'lerden bu yana en karanlık ocak ve şubat aylarını, 1910'dan bu yana da en parlak Mart ve Nisan aylarını yaşadık” diyen Pinkoz, şu anda çiftlikte yetiştirilen çileklerin normalden yüzde 10 ile yüzde 20 daha büyük olduğunu, bu nedenle de yemek için kesmek zorunda olan tüketicinin ağzına tam olarak sığmadığını söyledi.

İngiltere'deki yetiştiriciler, mayıs ayının da önceki iki ayla aynı iklimsel trendi izlediğini ve tarlalarda boy gösteren çileklerin hala iri olduğunu söylüyor.