Cilt kanseri kadın ve erkekleri farklı şekilde etkiliyor: İşte en riskli bölgeler

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre vücudun cilt kanserine yakalanma olasılığı en yüksek bölgeleri, kadın ve erkekler arasında farklılık gösteriyor.

Cancer Research UK (CRUK) tarafından yapılan analize göre, erkeklerde her 10 melanomdan dördü sırt, göğüs ve mide dahil olmak üzere gövdede görülüyor ve bu da yılda 3 bin 700 vakaya denk geliyor.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre kadınlarda görülen melanomların üçte birinden fazlası yani yüzde 35'i, kalçadan ayağa kadar olan alt uzuvlarda bulunuyor ve her yıl 3 bin 200 vakaya karşılık geliyor.

Bu farklılıkların davranış biçimlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Erkeklerin tişörtsüz güneşe çıkma olasılığı daha yüksekken, kadınlar havalar ısındıkça şort veya etek giyebiliyor.

YÜZDE 87'Sİ UV RADYASYONU KAYNAKLI

Çalışma, İngiltere'de her yıl 17 bin 100'e denk gelen melanom vakalarının yüzde 87'sinin UV radyasyonuna aşırı maruz kalmaktan kaynaklandığını ortaya koydu.

CRUK rakamlarına göre, geçen yıl melanom cilt kanseri oranları İngiltere'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve 2007-2009 ile 2017-2019 yılları arasında her 100 bin kişide yeni teşhis oranı dörtte bir oranında artarak 21'den 28'e yükseldi.

VAKALARIN ARTMASI BEKLENİYOR

80 yaş üstü kişilerde yüzde 57, 25-49 yaş arası kişilerde ise yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Yardım kuruluşu ayrıca melanom vakalarının bu yıl 21 bin 300 vaka ile yeniden artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

CRUK'un icra kurulu başkanı Michelle Mitchell şunları söyledi: "Cilt kanserinde sağkalım oranlarındaki iyileşmeler, araştırmalarımızın sağladığı kayda değer ilerlemenin altını çiziyor. Ancak melanom teşhisi konulan kişi sayısındaki artış, özellikle de oranların hızla yükseldiğini gördüğümüzde, hala endişe verici."