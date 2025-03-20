Çin 4 Kanadalı’yı idam etti! "İnsanlık dışı infaz"

Kanada ile Çin arasında infaz krizi çıktı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Pekin'in 4 Kanada vatandaşını uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam ettiğini bildirdi. Joly dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kişilerin hepsinin çifte vatandaş olduğunu ve ailelerinin talebi üzerine kimliklerinin gizli tutulduğunu söyledi.



Bakan Joly, idamları "geri döndürülemez ve temel insan onuruna aykırı" olarak niteleyerek, kınadı. Davaları aylardır çok yakından takip ettiğini belirten Joy, aralarında eski Başbakan Justin Trudeau'nun da bulunduğu diğer yetkililerle birlikte infazları durdurmaya çalıştığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Joy, "Sadece şiddetle kınamaya değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer Kanadalılar için de hoşgörü istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



“KANITLAR SAĞLAM VE YETERLİ”



Çin'in Kanada Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Kanada vatandaşlarının suçlarına ilişkin kanıtların "sağlam ve yeterli" olduğu belirtilirken, Kanada'ya "sorumsuzca açıklamalar yapmaktan vazgeçin" çağrısı yapıldı. Pekin'in ilgili Kanada vatandaşlarının hak ve menfaatlerini tam olarak garanti altına aldığını vurgulayan büyükelçilik, Kanada hükümetini "Çin'in yargı egemenliğine" saygı göstermeye çağırdı.



Kanada'daki Uluslararası Af Örgütü yetkilisi Ketty Nivyabandi, "Kanada vatandaşlarının Çinli yetkililer tarafından bu şok edici ve insanlık dışı infazları Kanada için bir uyanış çağrısı olmalıdır. Kurbanların aileleri için yıkılmış durumdayız ve bu akıl almaz olayı atlatmaya çalışırken onları kalbimizde hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

Nivyabandi, şunları ekledi: "Düşüncelerimiz aynı zamanda Çin'in ölüm hücresinde tuttuğu ya da Çin cezaevi sisteminde nerede oldukları bilinmeyen Kanada vatandaşlarının sevdiklerine de gidiyor."