Çin: 78 milyon göçmen işçi işe geri döndü

Çin'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıl tatili için evine giden işçilerin yüzde 60'ını oluşturan 78 milyon işçi işlerine geri döndü.



Pekin, corona virüs salgını nedeniyle işletmelerin aksamalarını sınırlamak için tedbirleri artırdı.

Ancak Çinli yetkililer bir basın toplantısında artan nüfus akışı nedeniyle salgının arttığını, virüsün yayılımını engellemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Çin’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yükseldi.

VIDEO: CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER