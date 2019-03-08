Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Vang, Çin ve ABD arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 630 milyar doları geçtiğini, iki ülke arasında iş birliğinin hala ana konu olduğunu belirtti.



"Son zamanlarda Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildi. (Bu) İki ülkeden tüm çevrelerin ve uluslararası toplumun beğenisini topladı." diye konuşan Vang, tarafların karşılıklı saygı ve eşit şartlarda müzakere çabalarını sürdürdüğü müddetçe iki ülkenin tüm sorunlarda kabul edilebilir çözüm yöntemlerinin bulunabileceğini söyledi.



Vang, Çin-ABD ilişkileri tarihinde iş birliği ve sürtüşmenin var olduğunu belirterek, "Ancak biz öteden beri iş birliğinin farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



HUAWEI’İN ABD’YE DAVA AÇMASINA DESTEK



Çinli teknoloji şirketi Huawei’in Mali İşler Direktörü Ming Vancou’un iade süreci ve ABD'nin Huawei’in bazı ürünlerine yasak getirmesine değinen Vang, "Son zamanlarda Çinli belirli kişi ve şirketleri hedef alan eylemler basit bir yargı vakası değil, aksine kasıtlı siyasi baskı." ifadesini kullandı.



Çin hükümetinin şirketlerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını ve makul yasal çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirten Bakan Vang, "Ayrıca ilgili şirket ve kişilerin kendi çıkarlarını korumak için ‘yasal silahlarını’ kullanmasını ve ‘sessiz koyun’ olmamasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bugün korumamız gereken şey sadece bir şirketin çıkarları değil ayrıca bir ülkenin, bir halkın makul gelişme hakkı." diyen Vang, ilgili taraflara tüm ülkelerin şirketlerine adil yaklaşması ve ön yargıyı terk etmesi çağrısında bulundu.



Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping dün yaptığı açıklamada, ABD senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Texas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.



Guo ayrıca, söz konusu yasağın hem hukuksuz hem de Huawei'in adil rekabetine engel olduğunu dile getirerek, nihayetinde ABD halkına zarar vereceğini vurgulamıştı.



KİM - TRUMP DİYALOGU



ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Vietnam’da düzenlediği zirve ve sonucuna da değinen Vang, "Bu seferki zirvenin Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması sorununun siyasi çözüm sürecinde önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Vang, iki tarafın engelleri aşarak tekrar görüşmesi ve yüz yüze fikir alışverişinde bulunmasının değerinin bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Diyalog durmadığı, yön değişmediği müddetçe yarımadanın nükleerden arındırılması hedefinin nihayetinde kesinlikle gerçekleştirileceğini düşünüyoruz." dedi.



Yarımadanın nükleer sorununun on yıllardır bulunduğunu belirten Vang, tüm sorunların "bir gecede çözülmesinin mümkün olmadığını" ve "tüm tarafların bu konuda makul beklentide olması gerektiğini" ifade etti.



VENEZUELA'DA TARİHİ HATALAR TEKRARLANMAMALI



Venezuela’daki son gelişmelere yönelik de Vang herhangi bir ülkenin içişlerine kendi halkı tarafından karar verilmesi gerektiğini belirterek, "Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimi daha da artırır." ifadelerini kullandı.



"Tarihte bu konuda alınan yeterince ders var, felaket yolları tekrar edilmemeli." ifadelerini kullanan Vang, Çin hükümetinin Venezuela’daki tüm kesimlerle barış ve diyalog aracılığıyla siyasi çözüm aranmasına desteğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.



Vang, son günlerde iki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmelere ilişkin, "Elbette bu durumu memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek iki tarafın iyi geçinmesini ve orta yolda buluşmasını umduklarını dile getirdi.