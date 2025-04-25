Çin, ABD'ye gümrük vergisi muafiyetinden "haberdar değil"

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ABD'den ithal edilen ürünlerden bazılarını ek gümrük vergisinden muaf tutacağı iddiasından haberi olmadığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin gümrük vergisi müzakereleri konusunda "halkı yanıltmayı bırakması gerektiği” ifade edildi.



Reuters haber ajansında bu sabah çıkan ve bir kaynağın verdiği bilgiye dayandırılan haberde, Çin Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bir çalışma grubunun ABD'den ithal edilen bazı ürünleri yüzde 125 oranındaki ek gümrük vergisinden muaf tutmak için liste hazırladığı bildirilmişti. Haberde, ABD ile başlayan ticaret savaşının ekonomiye etkisini hafifletmek isteyen Çin’in bazı şirketlerden muafiyet sağlanabilecek ürünleri tespit etmelerini istediği aktarılmıştı.



“BU GELİŞMEDEN HABERİMİZ YOK"



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün yaptığı basın açıklamasında, "ABD ve Çin arasında ek gümrük vergileri konusunda istişare veya müzakere olmadığını" söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında ticaret müzakerelerinin devam ettiğini dün belirtirken, Çin'in Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı bunu yalanladı.



Guo ayrıca Çin'in ABD'den ithal edilen ürünlerden bazılarına vergi muafiyeti getireceğine dair gelişmeden haberdar olmadığını belirtti.



131 ÜRÜN KATEGORİSİNE MUAFİYET İDDİASI



Çinli sosyal medya platformlarında, sektör ve ticaret grupları arasında dün dolaşıma giren bir listede, 131 ürün kategorisine gümrük vergisi muafiyeti getirilmesinin değerlendirildiği öne sürülmüştü. Aşılardan jet motorlarına kadar çeşitli ürünleri içeren liste Reuters tarafından teyit edilememişti.

