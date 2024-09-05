Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde 51 milyar dolarlık destek sözü

Çin, üç yılda bir düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde Afrika'ya 51 milyar dolar yeni fon sağlama ve bir milyon kişiye iş vereceğini dile getirdi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün yaptığı açıklamada, borç batağındaki Afrika'ya üç yıl boyunca yaklaşık 51 milyar dolarlık bir finansman sağlayarak, daha fazla altyapı projesine destek vererek ve en az 1 milyon iş yaratarak Çin'in desteğini artırma sözü verdi.

ÇİN, AFRİKA'YA DESTEK VERECEK

Şi, üç yılda bir düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi için Pekin'de toplanan 50'den fazla Afrika ülkesinden gelen delegelere yaptığı konuşmada, Çin'in Afrika ile sanayi, tarım, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Şi, "Çin ve Afrika dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Bizim modernleşmemiz olmadan küresel modernleşme olmayacak" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİLİ FİNANS KURULUŞU

Dünyanın en büyük ikili finans kuruluşu olan Çin, Şi'nin Çinli firmaların yoğun yatırım yaptığı gelişmiş ve yeşil teknolojilerin satışına dayalı "küçük ve güzel" planlara olan yeni tercihine rağmen, kaynak zengini Afrika'da üç kat daha fazla altyapı projesi gerçekleştirme sözü verdi.

Çin lideri, üç yıl boyunca 360 milyar yuan (50,70 milyar dolar) mali yardım sözü verdi, ancak bunun 210 milyarının kredi hatları aracılığıyla dağıtılacağını ve en az 70 milyarının Çinli şirketler tarafından yeni yatırım yapılacağını belirtti.

YUAN'I ULUSLARARASILAŞTIRMADA AÇIK HAMLE

Daha küçük miktarlar ise askeri yardım ve diğer projelerle sağlanacak.

Dakar'daki 2021 Çin-Afrika zirvesinde Çin, en az 10 milyar dolarlık yatırım ve aynı miktarda kredi hattı sözü verdi.

Bu sefer, mali yardım, Çin yuanını daha da uluslararasılaştırma yönündeki açık bir hamle olarak yuan cinsinden olacaktı.

Forumda Çin ve Tayvan ile bağları bulunan Esvatini hariç tüm Afrika devletleri için üç yıllık bir program belirleniyor.

TEMİZ ENERJİ PROJESİNE HAZIR

Şi, 30 altyapı bağlantı projesinin yanı sıra Çin'in Afrika'da 30 temiz enerji projesi başlatmaya hazır olduğunu belirterek, nükleer teknoloji konusunda iş birliği yapmayı ve sanayileşme çabalarını geciktiren enerji açığını kapatmayı teklif etti.

Ancak 2021'de Dakar'da düzenlenen forumda Asya devinin 300 milyar dolar değerinde Afrika malı satın alması yönündeki sözünü yinelemedi, sadece pazar erişimini tek taraflı olarak genişletme sözü verdi.

"ÇİN BU SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEYEBİLİR"



Analistler, Pekin'in bitki hijyeni kontrollerine ilişkin kurallarının çok katı olduğunu ve bu nedenle Çin'in bu sözünü yerine getiremeyeceğini söylüyor.

Ancak Afrika'nın bunun yerine daha fazla Çin finansmanı alması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Çin, Afrika'ya 2016'dan bu yana ilk yıllık artışla 4,61 milyar dolar değerinde kredi onayladı.

Sierra Leone Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Bakanı Prenses Dugba, zirve sırasında yaptığı konuşmada, "Çin ile ilişkilerimizi en iyi şekilde nasıl geliştirebileceğimizi görmek için buradayım. Çin bize türünün ilklerinden biri olan bir balık limanı kazandırıyor" dedi.

