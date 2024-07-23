Çin arabulucu oldu: Filistinli tüm gruplar İsrail'e karşı birleşti

Hamas, Çin'in başkenti Pekin'de aralarında El Fetih ve İslami Cihad'ın da olduğu 14 Filistinli grupla “ulusal birlik” için birlikte çalışmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Çin basını ise bunu savaş sona erdiğinde "Gazze'yi birlikte yönetme" anlaşması olarak nitelendirdi. Çin'in başkentinde gruplar tarafından Pekin Deklarasyonu'nun imzalanmasının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "En önemli vurgu, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi konusunda geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma anlaşmasıdır" diye konuştu.

Çin arabulucu oldu: Filistinli tüm gruplar İsrail'e karşı birleşti

Filistinli gruplar, Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

hükümetinin daveti üzerine başkent Pekin'de toplanan Filistinli 14 ulusal grup, 2 gün süren toplantıların sonunda bir bildiri yayımladı.

"GEÇİCİ ULUSAL UZLAŞI HÜKÜMETİ"

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk, El Fetih elçisi Mahmud El Alul ve diğer 12 Filistinli grubun temsilcilerini ağırlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, savaş sonrası Gazze'yi yönetmek üzere bir “geçici ulusal uzlaşı hükümeti” kurulması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ebu Marzuk, “Bugün ulusal birlik için bir anlaşma imzalıyoruz. Bu yolculuğu tamamlamanın yolunun ulusal birlikten geçtiğini söylüyoruz. Ulusal birliğe bağlıyız ve bunun için çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

ÇİN'İN ARABULUCU ROLÜ

Çin, Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ile işgal altındaki Batı Şeria'yı kısmen yöneten El Fetih arasındaki yoğun rekabet nedeniyle daha da karmaşık hale gelen ortamda arabulucu rolünü üstlenmeye çalışıyor.

İsrail, Hamas'ı yok edene kadar savaşmaya devam etme sözü verirken, İsrail'in başlıca destekçisi ABD de dahil olmak üzere güçleri savaş sona erdiğinde Gazze'nin nasıl yönetileceğine dair senaryolar üretmeye çalışıyor.

PEKİN DEKLARASYONU İMZALANDI

Salı günü Pekin'de yapılan toplantı sona ererken Wang grupların “uzlaşma” taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

Çin'in başkentinde gruplar tarafından “Pekin Deklarasyonu'nun imzalanmasının ardından Wang, "En önemli vurgu, savaş sonrası Gazze'nin yönetimi konusunda geçici bir ulusal uzlaşı hükümeti kurma anlaşmasıdır" diye konuştu.

Wang, “Uzlaşma Filistinli gruplar için bir iç meseledir, ancak uluslararası toplumun desteği olmadan başarılamaz” dedi.

BARIŞ VE İSTİKRAR

Wang, Çin'in “Orta Doğu'da barış ve istikrarın korunmasında yapıcı bir rol oynamaya” istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Pekin, “kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin” yanı sıra Filistin'in kendi kendini yönetmesi ve BM'de bir Filistin devletinin tam olarak tanınması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Hamas ve El Fetih, Hamas'ın 2006 seçimlerindeki büyük zaferini takip eden ölümcül çatışmaların ardından Hamas'ın El Fetih'i Gazze Şeridi'nden çıkarmasından bu yana amansız rakipler.

El Fetih, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kısmi idare yetkisine sahip olan Filistin Yönetimi'ni kontrol ediyor.

Çin, nisan ayında El Fetih ve Hamas'ı ağırladı ancak haziran ayında yapılması planlanan toplantı ertelendi.

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