Şinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) askerlerini taşıyan kamyonlar ve donanma gemisi, rutin rotasyon görevini icra etmek üzere Şıncın kentindeki Huanggang Limanı'ndan Hong Kong'a yerel saatle 04.00 sularında girdi.



Askeri kamyon ve donanmanın kaç asker taşıdığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, söz konusu nöbet değişiminin, Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devredildiği 1997'den bu yana 22'ncisinin başladığı ifade edildi.



Şinhua tarafından paylaşılan fotoğraflarda en az 5 zırhlı araç, 3 askeri kamyon ve bir donanma gemisi görülüyor.



"ASKERİ HAREKETLİLİK ÇİN ORDUSUNDAN UYARI"



ÇHKO askerlerinin hareketliliği tasarı protestolarının sürdüğü Hong Kong'da "halka uyarı" olarak yorumlandı.



Hong Kong Yasama Meclisindeki Civic Party delegesi Dennis Kwok, yerel basına açıklamasında, ÇHKO'nun Hong Kong'daki askeri hareketliliğinin kasıtlı yapıldığını ve halkı uyarma girişimi olduğunu söyledi.



Dennis, "Bunun ÇHKO'nun Hong Kong halkına askerlerin konuşlanabileceğini uyaran veya söyleyen kasıtlı bir tutumu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



ÇHKO'nun Hong Kong Garnizonu, bölgenin Çin'e devir sürecinde kurulmuştu. Kentin Admiralty bölgesinde bulunan garnizonda 5 bin askerin yer aldığı tahmin ediliyor.



Hong Kong Garnizonu, merkezi Guangcou'da bulunan Guangdong Güney Saha Komutanlığına bağlı faaliyet gösteriyor.



Çin Kamu Güvenliğine bağlı polis güçleri iade tasarısının iptali talebiyle yapılan protestoların başladığı geçen aylarda Hong Kong'a sınır kenti olan Şıncın'da isyanla mücadele tatbikatları düzenlemiş ve Şıncın'a askeri sevkiyat yapılarak görüntüler Çin'in sosyal medyasında paylaşılmıştı.



Söz konusu gelişmeler, Çin medyasında Hong Kong'da protestoculara bir uyarı olarak nitelendirilmişti.



ÇİN'E İADE TASARISI



Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.



Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.



TASARI ASKIYA ALINMIŞTI



Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.



Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.



Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.