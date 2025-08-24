Çin: Ateşkes durumunda Ukrayna'ya asker göndermeye hazırız

Çin, Avrupa Birliği diplomatlarına Ukrayna’da bir ateşkes sağlanması durumunda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduğunu iletti.



Almanya merkezli Welt gazetesinin AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Çin’in önerisi AB’de karışık tepkiler aldı. Bazı diplomatlar, Batı dışı ülkelerin sürece katılmasının Rusya açısından barış gücünü daha kabul edilebilir kılabileceğini savunurken, diğerleri Pekin’in tarafsız kalmayıp Moskova’ya yakın durabileceği endişesini dile getirdi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN ASKER GÖNDERME AÇIKLAMASI

Öte yandan Litvanya, Estonya, Fransa ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık on Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğu bildirildi. ABD ise kendi askerlerini göndermeyi reddetse de başka güvenlik garantileri sunabileceğini açıkladı.



Moskova ise bu fikre kesin bir dille karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Avrupa askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasının “yabancı askeri müdahale” anlamına geleceğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi.