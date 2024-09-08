Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya örnek tuğla gönderecek

Çin, Ay'da bir araştırma üssü inşa etmeyi test etmek için simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya gönderecek. Tuğlaların, aşırı koşullarda nasıl dayandıkları test edilecek.

Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya örnek tuğla gönderecek

Çinli bilim insanları, Ay'da bir araştırma üssü inşa etmek için kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek üzere simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya göndermeyi planlıyor.

South China Morning Post'un bildirdiğine göre örnek tuğlaların, daha sonra Ay'da önerilen araştırma üssünü inşa etmek için aşırı koşullarda nasıl dayandıkları test edilecek.

Gazetenin Wuhan'daki Huazhong ve Teknoloji Üniversitesi'nden "akıllı inşaat" uzmanı Ding Lieyun'a dayandırdığı haberine göre, örnek tuğlaların önümüzdeki ay Tianzhou-8 kargo aracıyla Tiangong uzay istasyonundan uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Pekin, bilimsel keşif ve kaynak geliştirme için 2035 yılına kadar Ay'ın güney kutbu yakınlarında Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu ya da ILRS olarak bilinen bir araştırma üssü inşa etmeyi planlıyor.

Üç yıl sürecek deneyde bilim insanları numunelerin radyasyon ve sıcaklık değişimleri altında nasıl bozulduğunu gözlemleyecek.

Üniversitenin Dijital İnşaat için Ulusal Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin başında bulunan Ding, “Tuğlaları 'da 100 megapaskal gücüne kadar pişirebiliriz ki bu betondan çok daha serttir” dedi.

Ancak tuğlaların Ay'daki zorlu ortama dayanıp dayanamayacağını belirlemek için araştırmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Standart bir kil tuğlanın mukavemeti tipik olarak 10 ila 20 megapaskal arasında değişirken, belirli yapısal uygulamalarda kullanılan yüksek mukavemetli tuğlalar 50 megapaskala kadar ulaşabilir.

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