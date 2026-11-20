Çin basını, APEC liderler zirvesini nasıl değerlendirdi?
20.11.2026 12:10
Çin medyası, ilk kez düzenlenen bu zirveyi Şi'nin barışa olan bağlılığı sayesinde gerçekleşen "verimli" ve tarihi buluşma olarak öne çıkardı.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği üçlü görüşme, Çin medyasında Şi Cinping'in barış çabalarının sonucu olarak geniş yer buldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Shenzhen kentinde bu hafta gerçekleştirdiği üçlü görüşme , Çin basınında geniş yer tuttu.
Çin medyası, ilk kez düzenlenen bu zirveyi Şi'nin barışa olan bağlılığı sayesinde gerçekleşen "verimli" ve tarihi buluşma olarak öne çıkardı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşme henüz başlamadan önce üç liderin temasını "çığır açıcı" diye nitelendirirken devlet medyası da zirve öncesinde ve sonrasında bu çerçeveyi sürdürdü.
DEVLET MEDYASI ÇİN'İN EV SAHİPLİĞİNİ ÖNE ÇIKARDI
Devlet destekli Global Times gazetesi, bugün "Çin-Rusya-ABD zirvesi emsalsiz ve tarih yazıyor" başlığıyla başyazı yayımladı.
Başyazıda, "Çin, Rusya ve ABD'nin farklı ulusal koşullara sahip olması çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor" değerlendirmesine yer verildi.
Yazıda ayrıca, "Pek çok analist, Çin'in sürekli çabaları ve ev sahibi rolü olmasaydı bu 'tarihi buluşmanın' muhtemelen zor gerçekleşeceğine inanıyor" ve "Varsayımsal analizlere girmeyecek olsak da Çin'in toplantıyı kolaylaştırmada önemli rol oynadığı inkar edilemez" ifadeleri kullanıldı.
Shenzhen Evening News gazetesinin bugünkü ilk sayfasında ise Şi'nin ortasında oturduğu yuvarlak masa etrafındaki üç liderin fotoğrafı, "Şi, Çin-Rusya-ABD liderler toplantısına ev sahipliği yapıyor" başlığıyla basıldı.
"Çin, Rusya ve ABD'nin farklı ulusal koşullara sahip olması çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor"
ÇKP'NİN RESMİ GAZETESİNDEN "MİKRO GÖZLEMLER"
Çin Komünist Partisinin resmi gazetesi People's Daily, "İlk Çin-Rusya-ABD devlet başkanları toplantısından mikro gözlemler" başlıklı yazısında görüşmenin "ince" ayrıntılarını aktardı.
"Değişen çağların habercisi çoğu zaman ince ve kademeli değişimlerde yatar" cümlesiyle başlayan yazıda, Trump ve Putin'in görüşme öncesi bekleme salonlarından "neredeyse eş zamanlı" çıkarak Şi'yi selamladığı ve "dostça gülümsediği" belirtildi.
Gazete, liderlerin toplu fotoğraf çekimi için "yan yana" yürürken "sakin ve kararlı" göründüğünü, "Bu tarihi sayfanın Çin'de açılması dünya için sürpriz olmadı" sözleriyle ev sahipliğini vurguladı.
Yazıda, Şi'nin Trump ve Putin'e araçlarına kadar eşlik ettiği ve liderlerin "sıcak vedalarla ayrıldığı" kaydedildi.
"Varsayımsal analizlere girmeyecek olsak da Çin'in toplantıyı kolaylaştırmada önemli rol oynadığı inkar edilemez"
SOSYAL MEDAYDA ELON MUSK ÖNE ÇIKTI
Yoğun sansür uygulanan Çin sosyal medyasında da cuma sabahı en çok konuşulan konu, "Çin-Rusya-ABD liderler toplantısı verimli sonuçlar verdi" başlığı oldu.
Yerli sosyal medya platformu Weibo'da en çok aranan ikinci konu ise SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Shenzhen'den Şanghay'a giderek şirketinin dev fabrikasını ziyaret etmesiydi.
Trump ve Putin'in Shenzhen havalimanından ayrılışı ise yerel basında daha az ilgi gördü.