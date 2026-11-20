ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Shenzhen kentinde bu hafta gerçekleştirdiği üçlü görüşme , Çin basınında geniş yer tuttu.

Çin medyası, ilk kez düzenlenen bu zirveyi Şi'nin barışa olan bağlılığı sayesinde gerçekleşen "verimli" ve tarihi buluşma olarak öne çıkardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşme henüz başlamadan önce üç liderin temasını "çığır açıcı" diye nitelendirirken devlet medyası da zirve öncesinde ve sonrasında bu çerçeveyi sürdürdü.

DEVLET MEDYASI ÇİN'İN EV SAHİPLİĞİNİ ÖNE ÇIKARDI

Devlet destekli Global Times gazetesi, bugün "Çin-Rusya-ABD zirvesi emsalsiz ve tarih yazıyor" başlığıyla başyazı yayımladı.

Başyazıda, "Çin, Rusya ve ABD'nin farklı ulusal koşullara sahip olması çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor" değerlendirmesine yer verildi.

Yazıda ayrıca, "Pek çok analist, Çin'in sürekli çabaları ve ev sahibi rolü olmasaydı bu 'tarihi buluşmanın' muhtemelen zor gerçekleşeceğine inanıyor" ve "Varsayımsal analizlere girmeyecek olsak da Çin'in toplantıyı kolaylaştırmada önemli rol oynadığı inkar edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Shenzhen Evening News gazetesinin bugünkü ilk sayfasında ise Şi'nin ortasında oturduğu yuvarlak masa etrafındaki üç liderin fotoğrafı, "Şi, Çin-Rusya-ABD liderler toplantısına ev sahipliği yapıyor" başlığıyla basıldı.