Çin basınından KAAN övgüsü: "Tam bir 5'inci nesil savaş uçağı"

Türk savunma sanayiinin gururu KAAN, dünya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. Çin ordu gazetesi, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini incelediği bir makale yayınladı. Makalede, F-35 projesinden çıkarılmasının Türkiye’yi kendi savaş uçağını geliştirmek konusunda daha azimli hale getirdiği vurgulandı.

Çin basınından KAAN övgüsü: "Tam bir 5'inci nesil savaş uçağı"

ordu gazetesi, Türk savunma sanayiinin gururu KAAN'dan övgü ile bahsetti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) haber portalı, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı.

"ABD yaptırımları Türkiye’yi azimlendirdi" yorumuna yer verilen makalede "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" ifadeleri kullanıldı.

"DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI"

"Türkiye’nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE’sinin Başlangıcı ve Sonu" başlıklı makalede, milli muharip uçağının geliştirilme sürecine detaylıca yer verildi.

Makalede, "ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye’yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi" tespiti yapıldı.

Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

"GERÇEK BİR 5. NESİL UÇAĞI"

Yazıda, KAAN’ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da belirtildi.

KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetleri taşıdığı vurgulanarak, "Kaan gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir" yorumunda bulunuldu.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" ifadeleri de yer aldı.

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