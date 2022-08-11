Çin, bilimsel araştırmalarda ABD'yi geçti

Japonya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, bilimsel araştırmalara ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, Çin’in bilimsel araştırma çıktıları ve “yüksek etkili” çalışmalar konusunda ABD’nin önüne geçerek dünya lideri konumuna geldiği belirtildi.

Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü (NISTP) tarafından hazırlanan raporda, Çin'in halihazırda yılda en fazla sayıda bilimsel araştırma makalesi yayımlayan ülke olduğu, daha sonra ABD ve Almanya'nın geldiği vurgulandı.

Bilimsel araştırma sayısında Çin'i ABD ve Almanya takip ediyor.

2018 ila 2020 yılları arasındaki ortalama bilimsel makale ve araştırmanın incelendiği verilerde, Çin araştırmalarının dünyanın en sık alıntılanan yüzde 1'lik diliminde yer alan makalelerinin yüzde 27,2'sini oluşturduğu ortaya kondu.



ABD, en çok alıntı yapılan yüzde 1’lik dilimde yer alan araştırmaların yüzde 24,9’una sahip olurken, İngiltere’nin ise yüzde 5,5 ile üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.



DÜNYADAKİ YAKLAŞIK DÖRT ARAŞTIRMADAN BİRİ ÇİN’DE



Raporda, Çin'in yıllık ortalama 407 bin 181 bilimsel makale yayınlayarak ABD'nin 293 bin 434 makalesini geride bıraktığı ve dünyadaki araştırma çıktısının yüzde 23,4'ünü oluşturduğunun altı çizildi.



Çin, malzeme bilimi, kimya, mühendislik ve matematik alanındaki araştırmaların büyük bir kısmını oluştururken, ABD'li araştırmacıların ise klinik tıp, temel yaşam bilimleri ve fizik araştırmalarında daha üretken durumda bulunuyor.

Dünyada yayımlanan makalelerin yüzde 23,4'ü Çin'de yayımlanıyor.

Rapor, ABD başkanı Joe Biden'In ABD bilimsel araştırmalarını Çin ile daha rekabetçi hale getirmek için 10 yılda 200 milyar dolarlık araştırma fonuna izin veren yasa olan Chips and Science Act'ı imzaladığı gün yayımlandı.



Raporda ayrıca, ABD'nin şirket ve üniversite sektörlerinde araştırma ve geliştirmeye diğer tüm ülkelerden daha fazla harcama yaptığı ortaya çıktı.