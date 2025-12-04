Çin, çok sayıda savaş gemisini denizlere yığmaya başladı

Çin, geleneksel olarak yoğun geçen bir askeri tatbikat sezonunun ortasında. Ancak bu kez yetkilier zamanlamaya dikkat çekiyor.

Faaliyetlerdeki bu artış, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin geçen ay Tayvan’a yönelik olası bir Çin saldırısının Tokyo’nun askeri müdahalesini tetikleyebileceği yönündeki açıklamalarının ardından Çin ile Japonya arasında diplomatik bir krizin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

Pekin ayrıca Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te’nin geçen ay Çin’i karşı koymak amacıyla yaptığı ek 40 milyar dolarlık savunma harcaması açıklamasına da öfkeli. Çin, adayı kendi toprağı olarak görüyor.

90'DAN FAZLA GEMİ VAR

Bölgedeki dört güvenlik yetkilisine göre Çin’e ait gemiler, Sarı Deniz’in güneyinden Doğu Çin Denizi’ne ve tartışmalı Güney Çin Denizi’ne doğru, ayrıca Pasifik’e uzanan sularda yoğunlaşmış durumda. Belgelerin gösterdiğine göre, bu sabah itibarıyla bölgede 90’dan fazla Çin gemisi bulunuyor; bu sayı hafta başında 100’ün üzerindeydi.

Kaynaklara göre bu operasyonlar, Tayvan’ın alarm seviyesini yükseltmesine neden olan geçen yıl aralık ayındaki Çin’in geniş çaplı deniz konuşlanmasını da aşıyor. Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu Genel Direktörü Tsai Ming-yen, dün yaptığı açıklamada Çin’in şu anda genel olarak en yoğun askeri tatbikat sezonunda bulunduğunu söyledi.

Tsai, dün sabah itibarıyla Çin’in batı Pasifik’te dört deniz oluşumu konuşlandırmış olduğunu ve Tayvan’ın bunları takip ettiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. Tsai, “Bu nedenle düşmanı mümkün olduğunca geniş bir yelpazede değerlendirmeli ve ilgili faaliyetlerdeki herhangi bir değişikliği yakından izlemeye devam etmeliyiz” dedi.

SALDIRI TATBİKATLARI YAPILDI

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Çin’e ait bazı gemiler, savaş uçaklarıyla birlikte bölgede yabancı gemilere yönelik sahte saldırı tatbikatları gerçekleştirdi. Bu gemiler, bir çatışma çıkması halinde dış güçlerin takviye göndermesini engellemeyi amaçlayan erişim engelleme operasyonları da pratiği yaptı.

Diğer iki kaynak, bölgedeki ülkelerin bu gelişmeyi yakından takip ettiğini, ancak şu ana kadar konuşlandırmanın önemli bir risk taşıdığı görüşünde olmadıklarını belirtti. Bu kaynaklardan biri, “Büyük bir çıkış var. Ama görünüşe göre sadece rutin tatbikatlar” dedi.

Çin’in Tayvan çevresindeki son isimlendirilmiş tatbikatı Nisan ayında yapılan ve “Boğaz Yıldırımı-2025” adı verilen tatbikattı. Çin, geçen aralık ayındaki geniş çaplı deniz faaliyetleri sırasında tatbikat yaptığını hiçbir zaman resmi olarak doğrulamadı.