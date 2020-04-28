Çin corona takibi için insanların evine kamera kuruyor

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Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan corona virüs salgını tüm dünyaya yayıldı.

Aralık 2019'da başlayan salgın Çin'de alınan kapsamlı önlemlerin ardından Mart 2020'de durma noktasına geldi.



Salgının merkezi Wuhan ve bağlı olduğu Hubei eyaletindeki yaklaşık 60 milyon insanın uzun süre dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Çinli yetkililer ülkenin genelinde kapsamlı bir karantina uygulaması başlattı.

KAMERALAR DENETİM ARACI HALİNE GELDİ



Karantinaya alınanların evden çıkması yasaklandı. Teknolojiye dayalı gözetime önem veren Çin'de kameralar karantina denetiminin temel araçlarından biri haline geldi.



CNN International, Çin'in sosyal medyası Weibo'daki iddiaları haberleştirdi. CNN'in haberine göre ülke genelinde çok sayıda kamera corona virüs önlemleri kapsamında monte edildi.



Karantinaya alınan insanların evlerinin önüne hatta bazı durumlarda evlerinin içine kadar kamera yerleştirildi.



KAMERA KULLANIMI ÇOK YAYGIN



Çin'in resmi yayın organı CCTV'nin açıkladığı bilgilere göre 2017 yıl itibariyle ülkede 20 milyon kamera kurulmuştu.



Ülkede faailyet gösteren IHS Markit Technology ise 2018 yılı itibariyle Çin genelinde toplam gözetim kamerası sayısının 349 milyon olduğunu paylaştı.



İngiltere merkezli teknoloji araştırma şirketi Comparitech'in raporuna göre ise dünyanın en çok gözetlenen 10 kentinden sekizi Çin'de bulunuyor.



BAZI KAMERALAR KALDIRILDI



Çin'de gözetim corona virüs salgını öncesinde de yaygın durumdaydı. Çin'de yaşayanlar salgınla beraber özel hayatın gizliliğinin daha rahat gözardı edildiğini söyledi.



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Ayrıca Weibo'da yapılan paylaşımlara göre bazı kişilerin evlerine ya da kapılarının önüne takılan kameralar karantina süresinin ardından kaldırıldı.



WECHAT'LE GELEN BİG DATA



Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan gazeteci Perihan Sungur, ülkede corona virüsle mücadelede veri biliminin önemini aktardı. Çin'de günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen WeChat uygulaması kişilerin neredeyse bütün verilerini kayıt altına alıyor.



4 Şubat 2020 tarihinde Çin'li yetkililer big datanın corona virüsün yayılmasını ve çalışmaların kontrol edilmesi için kullanılması tavsiyesi vermişti.