Çin Devlet Başkanı: Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS Grubu Zirvesi'ne katıldı.



Şi, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin Hong Kong yönetiminin şiddet olaylarını bitirmek için yasal yetkilerini kullanmasını desteklediğini ifade etti.



Çin Devlet Başkanı, "vahşi suçlular" olarak nitelediği protestocuların başlattığı şiddeti sonlandırmanın ve düzeni yeniden sağlamanın Hong Kong yönetiminin en acil sorunu olduğunu kaydetti.



"Hong Kong polisinin kanunların korunması için etkin eylemlerde bulunmasını, yargı sisteminin suç işleyenleri cezalandırmasını şiddetle destekliyoruz." diyen Şi, Hong Kong'da devam eden şiddetin sadece kentin kanun ve nizamına, refah ve istikrarına bir tehdit değil aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" yönetim ilkesine apaçık bir meydan okuma olduğunu dile getirdi.



PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI



Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.



Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.



Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

