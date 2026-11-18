Çin Devlet Başkanı için bir ilk. Trump'ı havalimanında bizzat karşıladı
18.11.2026 16:25
Çin Devlet Başkanı'nın, görev süresi boyunca yabancı bir devlet başkanını havalimanında bizzat karşıladığı ilk örnek oldu.
APEC için Çin'in Şıncın kentine gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping havalimanında karşıladı. Trump da 64 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Şi'yi bu şekilde karşılamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Şıncın kentinde, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.
Trump da eylül ayında, resmi ziyaret için ülkelerine gelen Çin lideri Şi'yi Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşılayarak, 64 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti . Trump'ın bu töreninie kadar, herhangi bir ABD Başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. O görüşme, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile İngiltere Başbakanı Harold Macmillan arasında gerçekleşmişti.
Karşılamada, iki ülkenin milli marşları çalındı, daha sonra savaş uçakları havalimanı üzerinde uçuş yaptı.
TRUMP'I HAVALİMANINDA BİZZAT KARŞILAMASI, Şİ CİNPİNG İÇİN DE BİR İLK OLDU
New York Times'ın (NYT) haberine göre, Şi Cinping'in Trump'ı havalimanında karşılaması, Çin Devlet Başkanı'nın görev süresi boyunca yabancı bir devlet başkanını havalimanında bizzat karşıladığı ilk örnek oldu.
Çin'i ziyaret eden yabancı liderler, havalimanında genellikle üst düzey Çinli yetkililer tarafından karşılanırken Şi Cinping, ziyaretçilerini Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ağırlıyor.
Çin ordusuna bağlı bando takımının da yer aldığı törende, ABD ve Çin bayrakları taşıyan Çin vatandaşları hazır bulundu.
Şi'nin Trump'ı havalimanında resmi törenle karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı, daha sonra savaş uçakları havalimanı üzerinde uçuş yaptı.
Çin ordusuna bağlı bando takımının da yer aldığı törende, ABD ve Çin bayrakları taşıyan Çin vatandaşları hazır bulundu.
Zirvede yarın Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı bir üçlü toplantı yapılacak.
33. APEC ZİRVESİ
33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirvede yarın Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı bir üçlü toplantı yapılacak.