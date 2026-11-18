ABD Başkanı Donald Trump , Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin 'in Şıncın kentinde, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.

Trump da eylül ayında, resmi ziyaret için ülkelerine gelen Çin lideri Şi'yi Andrews Hava Üssü'nde uçağının kapısında görkemli bir törenle karşılayarak, 64 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti . Trump'ın bu töreninie kadar, herhangi bir ABD Başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. O görüşme, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy ile İngiltere Başbakanı Harold Macmillan arasında gerçekleşmişti.