Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi'nin, Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi (WPK) Genel Sekreteri Kim Jong-un 'un davetiyle 8-9 Haziran tarihlerinde ülkeye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Covid-19 pandemisi öncesinde 2019’da yapan Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi'nin, ziyarette mevkidaşı Kim ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti. Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende, en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.