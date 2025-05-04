Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'ya gidiyor: “Zafer Günü” kutlamasına katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek "Zafer Günü" kutlamasına katılacağı belirtildi.

KREMLİN, ZİYARETİ DOĞRULADI



Kremlin'den yapılan açıklamada da Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'yı ziyaret edeceği, iki liderin "kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkisinin" ilerletilmesine, uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.



Açıklamada ziyarette taraflar arasında ikili anlaşmaların da imzalanacağı bildirildi.

Şİ'DEN SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA 3'ÜNCÜ ZİYARET



Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana üçüncü kez Rusya'ya gidiyor.



Şi, daha önce Mart 2023'te yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yapmış ve Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.



İKİ LİDERDEN KARŞILIKLI ZİYARETLER



İki ülke liderleri, bu yıl İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yıldönümü vesilesiyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacak. Şi'nin Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarına katılmasının ardından, Putin'in de eylülde Çin'de düzenlenecek törenlere katılması bekleniyor.



Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmelerin arttığı dönemde Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı karşısında benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izliyor.



Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini, "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin ağırlığına karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.



İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.

