Çin Donanması'na ait gemi ABD'nin kapısına dayanıyor

Çin, Güney Pasifik ve Latin Amerika’ya donanma gemisi gönderdi. “Harmony 2025” kod adlı görev, tıbbi ve kültürel iş birliği misyonu olarak duyuruldu.

Çin Savunma Bakanlığı, “CNS Silk Road Ark” isimli okyanus aşırı hastane gemisinin Eylül ayı başında Fujian eyaletinin Quanzhou limanından ayrıldığını açıkladı. Bu, geminin 2024’te hizmete girmesinden bu yana ilk denizaşırı görevi oldu.

220 GÜNLÜK TUR

Xinhua Haber Ajansı’na göre gemi; Nauru, Fiji, Tonga, Meksika, Jamaika, Barbados, Brezilya, Peru, Şili ve Papua Yeni Gine’yi kapsayan 220 günlük bir seyir gerçekleştirecek. Panama Kanalı’ndan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Çin Donanması, görevin “askeri tıbbi değişim ve uluslararası iş birliğini geliştirme” amacı taşıdığını belirtti. 300 yatak kapasitesine sahip gemi, daha önce Güney Çin Denizi’nde bir görev üstlenmişti.

ABD İLE REKABET BOYUTU

Çin’in bu hamlesi, ABD’nin Karayipler’de Venezuela’ya karşı askeri yığınağını artırdığı döneme denk geldi. Pentagon, “narko-terör” operasyonları kapsamında bölgeye savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandırmış durumda.

Washington ile Pekin, bu yıl Panama Kanalı’nın egemenliği konusunda da karşı karşıya gelmişti. Ayrıca Çin’in Küba’da şüpheli bir “istihbarat tesisi” kurduğu iddiaları gündeme gelmişti.