Çin, dört uydu fırlattı

Çin, Tienmu-1 uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, dört uydu fırlattı

, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre uydular, dün akşam saatlerinde, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 25'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak 2023'te, dört uydudan oluşan gruplardan ilki 22 Mart 2023'te, ikincisi 20 Temmuz 2023'te, üçüncüsü 25 Aralık 2023'te ve dördüncüsü 27 Aralık 2023'te fırlatılmıştı.

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