Çin duası vurgunu: "Ruhları temizleyeceğiz" deyip milyon dolarları götürdüler!

Yaşlı bir kadının on binlerce dolarını almakla suçlanan iki kişi, “Çin kutsaması" dolandırıcılığını soruşturan Avustralya polisi tarafından tutuklandı.

"Çin kutsaması" dolandırıcılığı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere son 25 yıldır dünya çapında rapor ediliyor.

Suçlular genellikle yaşlı Asyalı kadınları hedef alıyor ve onları ailelerinden birinin lanetli ya da tehlikede olduğuna ikna ediyor. Kurbanlara olumsuz ruhlardan korunmanın tek yolunun servetlerinin kutsanması olduğu söyleniyor.

CNN Internatioanal'da yer alan habere göre Güney Galler Polisi Dedektif Başkomiseri Guy Magee, "Bu gizlice yapılan bir soygun. Bu saldırganlar, genellikle Asyalı ve yaşlı kadınlardan oluşan savunmasız kurbanların peşine düşüyor. Bir sırtlan sürüsü gibi saldırıyorlar" dedi.

63 yaşındaki bir kadın, 3 milyon Avustralya dolarının (2 milyon ABD doları) çalındığı iddiasını içeren 80 dolandırıcılık ihbarını araştırmak üzere yapılan kapsamlı soruşturmalar sonrasında dün Sydney Uluslararası Havaalanında gözaltına alındı.

Suç ortağı olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir adam da bugün Brisbane Havaalanında Avustralya'dan Çin'e uçmaya çalışırken gözaltına alındı.

ÇANTA NUMARASI

Dedektif Başkomiser Magee Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin kutsaması dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen faillerin Avustralya'nın tüm doğu kıyılarını hedef aldığını söyledi.

Yaşlı kurbanlar ruhani şifacı olduğunu iddia eden birine götürülüyor ve bu kişi onlara paralarını ve değerli eşyalarını bir çantaya koymalarını söylüyor.

Magee, "Onları bu çantanın kutsanmış olduğuna ikna ederler ve aylara varan bir süre boyunca bu çantayı açmamalarını söylerler. Eğer açarlarsa kötü bir talihle karşılaşacaklar. Ne yazık ki, kurbanlar bu çantaları açtıklarında paralarının ve mücevherlerinin içinde olmadığını görüyorlar. Bu utanç verici bir durum" diye konuştu.

11 TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI



Bu hafta tutuklanan iki şüpheli, Haziran ayında Sydney'in batısındaki Parramatta banliyösünde 77 yaşındaki bir kadını 130 bin Avustralya doları (85 bin ABD doları) değerinde nakit para ve mücevherle dolandırmakla suçlanıyor.



NSW Polisi, 50 kişinin dolandırıcılığa karıştığına inandıklarını ve 25 şüphelinin ismini tespit ettiklerini söyledi. Diğer 25 kişi ise, dolandırıcılığa katıldıkları iddiasıyla kameralar tarafından görüntülendi. 11 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

