Çin: “Filipinler ikmal gemisi Çin gemisine çarptı”

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ikmal gemisinin Çin gemisine çarptığını bildirdi.  Çin tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı olarak Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığlığı yakınlarına kadar gelen Filipinler ikmal gemisinin Çin sahil güvenlik gemisine hafif bir şekilde çarptığı belirtildi.

Çin: “Filipinler ikmal gemisi Çin gemisine çarptı”

ile arasındaki Güney Çin Denizi gerilimi sürüyor.

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler ikmal gemisinin yasa dışı olarak Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığlığı yakınlarına kadar geldiği belirtildi.

Açıklamada, Filipinler gemisinin Çin Sahil Güvenlik gemisine yakınlaştığı ve hafif bir şekilde çarptığı aktarıldı.

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ikmal gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığını vurguladı.

Her iki gemide de yaralanma veya hasar bildirilmedi.

FİLİPİNLER'DEN YALANLAMA

Filipinler Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, “Çin Sahil Güvenliğinin aldatıcı ve yanıltıcı iddialarına itibar etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İkmal görevlerinin operasyonel ayrıntıları hakkında açıklama yapılmayacağı belirtilirken, “Çin’in devam eden saldırgan eylemleri bölgedeki gerilimi tırmandırıyor” denildi.

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