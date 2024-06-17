Çin: “Filipinler ikmal gemisi Çin gemisine çarptı”

Çin ile Filipinler arasındaki Güney Çin Denizi gerilimi sürüyor.

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler ikmal gemisinin yasa dışı olarak Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Sığlığı yakınlarına kadar geldiği belirtildi.

Açıklamada, Filipinler gemisinin Çin Sahil Güvenlik gemisine yakınlaştığı ve hafif bir şekilde çarptığı aktarıldı.

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ikmal gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığını vurguladı.

Her iki gemide de yaralanma veya hasar bildirilmedi.



FİLİPİNLER'DEN YALANLAMA

Filipinler Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, “Çin Sahil Güvenliğinin aldatıcı ve yanıltıcı iddialarına itibar etmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İkmal görevlerinin operasyonel ayrıntıları hakkında açıklama yapılmayacağı belirtilirken, “Çin’in devam eden saldırgan eylemleri bölgedeki gerilimi tırmandırıyor” denildi.