Çin, Fucien uçak gemisinde yeni nesil savaş uçaklarını test etti

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gelişmiş 4. nesil "J-15T", 5. nesil "J-35" savaş jetleri ile yeni nesil erken uyarı ve kontrol uçağı "KJ-600", Fucien uçak gemisi üzerinde test edildi.



Testlerde uçak gemisinin elektronik katapultunun kalkışlardaki fırlatma ve inişlerdeki kontrollü yakalama kabiliyeti sınandı.



ABD'li Lockheed Martin şirketinin geliştirdiği F-35 savaş jetlerinden sonra dünyada uçak gemisinde kullanılabilen ikinci hayalet savaş uçağı olan J-35, ilk kez bir uçak gemisinde uçuş yaptı.



"Uçan köpek balığı" olarak da anılan, uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen J-15 savaş jetlerinin gelişmiş versiyonu J-15T ile Fucien'in öncüsü olduğu "Tip 003" uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni nesil erken uyarı ve kontrol uçağı KJ-600, teste katılan diğer uçaklar oldu.



Fucien'in tüm güverte operasyonel kabiliyetinin göstergesi olan testlerin, uçak gemisi formasyonuna farklı türlerden hava araçlarının katılımının önünü açacağı kaydedildi.



ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.



"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.



Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.



İlk deneme seyrini 1-8 Mayıs 2024'te yapan gemi, 9. deneme seyri için 10 Eylül'de limandan ayrılmış, Tayvan Boğazı'ndan geçerek Güney Çin Denizi'ne açılmıştı.



Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan satın alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.



Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.



Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.