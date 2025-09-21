Çin füzeleri Avrupa'da: Geçit töreni şaşkınlık yarattı

Sırbistan, Ulusal Birlik, Özgürlük ve Bayrak Günü kapsamında Belgrad’daki Sırbistan Sarayı önünde düzenlenen “Birliğin Gücü” geçit töreniyle askeri gücünü sergiledi. Savunma Bakanlığına göre törene yaklaşık 10 bin personel katılırken, 2 bin 500’den fazla silah ve teçhizat, 600’den fazla araç, 70 uçak ve 20 deniz aracı tanıtıldı.



Tören, Askeri Akademi öğrencilerinin taşıdığı 300 metre uzunluğundaki Sırbistan bayrağı ile başladı. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, etkinliği “Sırbistan’ın gururu” olarak nitelendirdi ve “Bu, barış ve refah isteyen ama onurunu ve geleceğini korumasını bilen bir Sırbistan’ın zaferidir” dedi.

RUS TANKLARI, ÇİN SİSTEMLERİ

Geçit töreninde özellikle Rusya’dan alınan tanklar ile Çin yapımı HQ-22 ve HQ-17 hava savunma sistemleri dikkat çekti. Bu, Belgrad’ın Moskova ve Pekin’le yakın ilişkilerini yansıtan güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Çin sistemlerinin daha önce 2022’de Y-20 nakliye uçaklarıyla Belgrad’a teslim edilmesi uluslararası gündem yaratmıştı.



Sırbistan Savunma Bakanlığı, HQ-17AE kısa menzilli savunma sistemi ile FK-3 (HQ-22’nin ihracat versiyonu) füze sistemini ülkenin hava savunmasında “kilometre taşı” olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu iki sistem birlikte kullanıldığında, Sırbistan’a kapsamlı bir hava savunma kapasitesi kazandırıyor.