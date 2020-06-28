Çin-Hindistan gerilimi: Sınıra füze savunma sistemi yerleştirdi

Çin-Hindistan sınırında tansiyon yüksek. İki ülke askerleri arasında çıkan çatışmanın ardından Hindistan harekete geçti. Sınıra füze savunma sistemi yerleştirdi.

NTV Haber 28.06.2020 - 02:36

Çin-Hindistan gerilimi: Sınıra füze savunma sistemi yerleştirdi

Hindistan basınında yer alan habere göre, karadan havaya füze savunma sistemi Himalaya Dağları'ndaki Ladakh bölgesine yerleştirildi.

Yetkililer, kararın, Çin savaş uçaklarının yol açabileceği sorunları önlemek için verildiğini belirtti. Hindistan'ın bu adımı, Çin'in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı boyunca savaş uçağı faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Son olarak 15 Haziran'da iki ülke askerleri arasında çıkan çatışma 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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