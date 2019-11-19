Çin Hong Kong Mahkemesinin maske yasağı kararından endişeli

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong Yüksek Mahkemesinin maske yasağını Temel Yasa'ya aykırı bulmasının toplumu ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini belirterek, Yüksek Mahkemenin kararının Hong Kong’un anayasası olarak kabul edilen Temel Yasa ve Çin Anayasası'na uymadığını söyledi.



Yang, "Bu, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi ve kanunla yönetme yetkisi verilen Baş Yönetici’nin otoritesine açıkça bir meydan okumadır. Kararın sosyal ve siyasi ciddi olumsuz etkileri olacak. Bu vakayı takip eden gelişmeleri yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Maske yasağının protestoların azalması üzerinde olumlu etkileri olduğuna işaret eden Yang, kaosun durması ve yeniden düzene dönülmesi konusunda Hong Kong hükümeti ve yasama organlarının ortaklaşa sorumluluk almasını umduklarını ifade etti.



ULUSAL HALK KONGRESİ, KARARDAN DERİN ENDİŞE DUYUYOR



UHK Daimi Komitesi Yasama Mekanizmaları Çalışma Komitesi Sözcüsü Cang Tievey de Hong Kong Yüksek Mahkemesinin Hong Kong’un Acil Durum Yasası’na yönelik kararından derin endişe duyduklarını açıkladı.



Hong Kong’un yasal sistemini Çin anayasası ve Temel Yasa'nın birlikte oluşturduğunu belirten Cang, Hong Kong hükümetinin yasalara uyup uymadığına yönelik karar ve hükmün sadece Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi tarafından verilebileceğinin, bunun dışında hiçbir mekanizmanın böyle bir hüküm ve karar verme yetkisinin bulunmadığının altını çizdi.



Cang, Hong Kong Yüksek Mahkemesinin ilgili kararlarının içeriklerinin Baş Yönetici'nin yönetim gücünü ve Hong Kong'un yasama sistemini zayıflattığını savunarak, "Bazı Ulusal Halk Kongresi delegelerinin teklif ettiği öneri ve fikirler üzerinde çalışıyoruz." dedi.



HONG KONG’A YENİ POLİS KOMİSERİ



Diğer yandan Çin Devlet Konseyi, haziran ayından bu yana protestoların sürdüğü Hong Kong’a yeni polis komiserinin atamasını yaptı.



Polis Komiseri Tang Ping-keung, Baş Yönetici'nin tavsiyesi ve Devlet Konseyi'nin onayıyla Hong Kong Polis Gücünün yönetimine geçerek, görevi bugün Lo Wai-chung’dan devralacak.



Tang, 1997’den bu yana Hong Kong’da göreve gelen 7’inci komiser olacak.



HONG KONG YÜKSEK MAHKEMESİNİN KARARI



Hong Kong Yüksek Mahkemesi, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetiminin uygulamaya koyduğu "maske yasağının" kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar vermişti.



Yüksek Mahkeme yargıçları Anderson Chow Ka-ming ve Godfrey Lam Wan-hon, biri eski 25 milletvekilinin mahkemeye taşıdığı maske yasağını içeren düzenlemenin Baş Yönetici'ye herhangi bir tehlike durumunda istediği yasakları koyma gücü verdiğine, bunun Temel Yasa'yla bağdaşmadığına hükmetmişti.



Baş Yönetici Carrie Lam, söz konusu düzenlemeyi sömürge döneminden kalma Acil Durum Yasası'na dayanarak 5 Ekim'de yürürlüğe sokmuştu ancak düzenleme mecliste görüşülmemişti.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang dün Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Baş Yönetici Lam ve Hong Kong polisini kararlılıkla desteklediklerini vurgulamış, 1,4 milyar nüfusa sahip Çin halkının en büyük isteğinin bölgede kaosun bitmesi yeniden düzenin sağlanması olduğunu söylemişti.



PROTESTOLARDA ŞİDDET DALGASI



Hong Kong'da haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.



Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

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