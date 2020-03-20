Çin hükümeti corona virüsü duyuran doktora kötü davranıldığını kabul etti

Çinli doktor Li Wenliang corona virüs salgınına ilk dikkat çeken kişiydi. 34 yaşındaki doktor Aralık ayında yaptığı açıklamayla SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının başladığını söyledi.



Wenliang bu açıklamasının ardından polis tarafından sorguya alındı. Muhbirlikle suçlanan doktor sert bir şekilde azarlandı.



Sosyal medyada uyarıyı yapan doktor Li Wenliang’ın maruz kaldığı muameleye ilişkin Çin hükümetinin başlattığı resmi soruşturma tamamlandı.

BİLDİRİ İMZALAMAYA ZORLANDI



Soruşturma raporunda Li Wenliang’a uygunsuz bir şekilde davranıldığı kabul edildi. Ayrıca doktora “bir daha yasaları çiğnemeyeceğine dair” bildiri imzalatılmasının da yanlış olduğu itiraf edildi.



Resmi raporla hükümet yetkililerinin yanlış davranışta bulunduğunu belirtmek Çin’de sık rastlanan bir durum değil. Çin’in resmi yayın organı CCTV’de yayınlanan haberde polisin, Wenliang ailesinden özür dilemesi tavsiye edildi.



3 Şubat tarihinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktoru çalışma arkadaşlarının defalarca hayata döndürmeye çalıştıkları ancak başarısız oldukları da rapora yansıdı.

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WUHAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA



Wuhan polisi resmi soruşturma tamamlanmadan önce Wenliang ailesinden özür dilendiğini ve doktora imzalatılan bildirinin de geçersiz kılındığını açıkladı.



Doktor Li Wenliang’ın ölümü ülkede büyük tepki topladı. Salgına dikkat çekmeye çalışan doktorun maruz kaldığı davranışlar nedeniyle Wuhan kentinde bazı Komünist Parti yöneticileri görevden alındı.

Aralık ayında toplumu uyarmak isterken baskıyla karşılaşan doktorun dikkat çekmeye çalıştığı corona virüs bugün dünyada 170'den fazla ülke ve bölgeye sıçrayan bir pandemiye dönüştü.

Virüs 250 bin kişiye bulaşırken 10 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu.



WENLİANG’IN ÇALIŞMA ARKADAŞI BASKIYI ANLATTI



Doktor Li Wenliang’ın da görev yaptığı Wuhan kentindeki merkez hastanenin acil sorumlusu Ai Fen Çin’de yayın yapan Renwu dergisine verdiği röportajda maruz kaldığı baskıları anlatmıştı.



Doktor Ai Fen "Yaşanacakları öngörseydim çıkıp her yerde konuşmaya çalışırdım" dedi.

Fen, ilk pozitif test sonuçlarını çalışma arkadaşlarına gönderdiğini daha sonra sosyal medyaya düşen fotoğraflar nedeniyle hastanenin yönetimi tarafından sert bir şekilde azarlandığını söyledi.



“Dedikodu yaymak” ve “istikrarı bozmak” suçlamalarına maruz kaldığını belirten Fen’in röportajı yayımlandıktan kısa bir süre sonra sansüre uğradı.



Wenliang’la birlikte Wuhan hastanesinde görev yapan üç doktor daha corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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