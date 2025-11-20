Çin ile Japonya arasında Tayvan gerilimi: "Sizin işiniz değil"
20.11.2025 19:20
Son Güncelleme: 20.11.2025 19:21
Sözcü Mao Ning
Ramazan Erkin Öncan
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya’nın Tayvan konusunda yorum yapmaya “en az hakkı olan ülke” olduğunu belirterek "Japonya'nın işi değil" açıklamasında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya’nın tarihsel sorumlulukları hatırlatılarak eleştirildiğini vurgulayarak, ülkenin geçmişte Tayvan’ı işgal ettiğini ve yarım yüzyıl boyunca sömürge yönetimi uyguladığını söyledi.
Bu yıl Tayvan’ın Çin’e dönüşünün 80. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Çinli sözcü, “Tayvan, Çin’e aittir. Tayvan’da ne olacağı Japonya’nın işi değildir” dedi.
“SADECE SORUN GETİRİR”
Sözcü Mao Ning, Japonya’nın Tayvan üzerinden provokasyon yapmasının yalnızca kendi başına dert açacağını belirterek, “Tayvan’ı kullanarak sorun çıkarmak, Japonya’ya sadece sorun getirir” ifadelerini kullandı.