'Çin, İsrail ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya yakın' iddiası

Çin ve İsrail'in, 2022 yılı içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağı öne sürüldü. Bu Pekin yönetiminin Orta Doğu'da imzalayacağı ilk serbest ticaret anlaşması olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.09.2022 - 08:05 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 08:09

'Çin, İsrail ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya yakın' iddiası

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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, 'in Pekin'deki Ekonomik Misyonu'nun Başkanı Esti Ayalon-Kovo, gazeteye yaptığı açıklamada, tarafların düzenli çevrim içi müzakereleri sürdürdüğünü, anlaşmanın "son aşamalarda" olduğunu belirtti.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmesini ve kolaylaştırmasını beklediklerini ifade eden Ayalon-Kovo, "İki taraf da anlaşmanın en kısa sürede neticelenmesi için çaba sarf ediyor. Bu anlaşma, 'den yeni ihracatçıların 'e mal satmasını sağlayacak." dedi.

ÇİN'İN ORTA DOĞU'DAKİ İLK TİCARET ANLAŞMASI

Müzakerelerin sonuçlanması halinde bu, 'in bir Orta Doğu ülkesi ile imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olacak.

devlet medyasındaki haberlere göre, Pekin ile Telaviv arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri, pandeminin başından bu yana çevrim içi sürdürülüyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin nisanda, dönemin Başbakanı Yair Lapid yaptığı telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin hızlandırıldığı kaydediliyor.

Çin ile arasındaki dış ticaret hacmi, 2021'de 22,8 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'e yapılan mal satışı İsrail'in ihracatını yüzde 11'ini oluşturuyor. İsrailli ihracatçılar Çin'e ağırlıklı olarak tıbbi donanım, tarım aletleri ve diğer makineler ile gübre ve kimyasallar satıyor.

ASYA PASİFİK'TE DAHA ÖNCE GÜNEY KORE İLE ANLAŞMA İMZALADI

İsrail, Asya Pasifik bölgesinde daha önce Güney Kore ile serbest sicaret anlaşması imzalamıştı.

Bugüne dek 16 ülke ile ikili serbest ticaret anlaşmaları yapan Pekin ise henüz bir Orta Doğu ülkesiyle bu türden bir düzenlemede uzlaşabilmiş değil.

Çin'in, son 20 yılda artan ekonomik gücü ve nüfuzuyla, ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları bakımından zengin bölgeye ilgisini artırmıştı. İran ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyinde yükselten Pekin, petrol zengini Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile de bir ticaret paktı oluşturmayı hedefliyor.

Analistler, Pekin'in İsrail ile anlaşmasının, geçmişte olduğu gibi yalnızca Arap ülkeleri ile ittifak ve iş birliği arayışında olmadığı, Filistin konusundaki görüş farklılığına karşın ekonomik iş birliğine açık olduğu mesajını vermeyi istediği değerlendirmesini yapıyor.

Çin, İsrail'in topraklarını işgal ettiği Filistin'i 1988'de resmen tanımıştı.

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